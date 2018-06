Straatbeeld: er drijven tientallen middelvingers in de Hofvijver in Den Bosch

Een begeleidend bordje staat er niet bij de boze vingers. Een doel hebben ze ook niet, want ze wijzen allen een andere kant op. Boosheid naar alles en iedereen, zo lijkt het. Het moet haast wel om een kunstproject gaan, maar aangezien ook niemand aan de waterkant iets kan vertellen over deze vingers, staat ook dat niet vast. Hoe lang ze blijven? Tot iemand het zat is, vermoedelijk...



Met zoveel onduidelijkheid, rest weinig anders dan een lesje geschiedenis over de middelvinger. Het gebaar een middelvinger naar iemand op te steken is al 2500 jaar oud, maar niet in Nederland. Duur kan het wel zijn: het opsteken van de middelvinger tegen een agent valt in Nederland onder artikel 266 van het wetboek van strafrecht: Belediging. De maximale straf voor dit artikel is 3 maanden gevangenisstraf of een geldboete tussen de €300,- en €500,-.



Nu maar hopen dat er dezer dagen geen agent voorbij stiefelt.



