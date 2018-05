Straatbeeld: Glasbak blinkt van goud

40 jaar geleden werd de eerste glasbak neergezet bij het Bossche winkelcentrum Zuiderpassage. In die jaren werd er heel wat gevonden in de glasbak. Van pistolen en vieze luiers tot portemonnees. Veertig jaar na de eerste bak staan er in Nederland nu zo'n 25.000 glasbakken, goed voor circa 421 miljoen kilo gerecycled glas per jaar. Het loopje naar de glasbak is de gewoonste zaak van de wereld geworden, zegt het Het Afvalfonds Verpakkingen. Glas is eeuwig en voor 100 procent recyclebaar.



De Gouden Glasbak blijft twee weken staan.



Ook een Straatbeeld gezien? Mail naar ba.gotink@bd.nl, of mention @stadsgezichtbd op Twitter.