Straatbeeld: Nieuw fietspad, lekker kort.

Een meter of vijf staat er tussen het bord fietspad en het bord einde fietspad langs de splinternieuwe ovonde. Vrijdagmiddag mag iedereen er met de auto overheen rijden en daarom ging wethouder Ufuk Kâhya vrijdagmorgen nog op inspectie. Of hij bij die inspectie iets gezet heeft over de lengte van het fietspad en de mooi opgepoetste verkeersborden vlak achter elkaar, is niet bekend.



Overigens is het maar de vraag of Den Bosch ook echt met de titel aan de haal gaat. Haaksbergen had een erg kort fietspaadje, maar dat werd opgeheven. En ook Geldrop kan er ook wat van.