Horecanieuws: 'Succesvol' restaurant Seasons gaat verder in centrum Den Bosch na sluiting in Oisterwijk

Goed, nu maakt de zaak dus een soort doorstart in de Orthenstraat, in het pand waar tot voor kort restaurant Djoyn zat. Dat restaurant ging in juli failliet. Van Beurden: ,,Ook het hele team gaat mee naar Den Bosch. Dat geldt dus ook voor de kok en een deel van de bediening." Cees van Beurden is ook geen onbekende in de horeca. Zo runde hij 18 jaar Ons Kabinet in Vught, dat een Bib Gourmand (halve ster) had.



Bij Seasons gaat Van Beurden nu seizoensgebonden maaltijden serveren. Maar de seizoenen komen ook terug in de wijnkaart en het interieur. ,,Dan moet je bijvoorbeeld denken aan de gadgets in de zaak en grote afbeeldingen." Een grondige verbouwing is niet nodig in het pand, geeft Van Beurden aan. Wel zullen er wat cosmetische veranderingen zijn in de zaak. Van Beurden: ,,Djoyn heeft er al een waanzinnige mooie tent van gemaakt."