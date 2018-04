Taco Bell komt op de Markt in Den Bosch, waar voorheen McDonald's zat

‘New look coming soon’, hangt er nog in de etalage met grote logo’s van de C&A. De kledingzaak gaat de ruimte echter niet zelf innemen. Taco Bell heeft een verbouwplan neergelegd voor de unit aan de Markt waarin ooit de McDonald’s zat. En daarmee lijkt de komst van het nieuwe fastfoodrestaurant nog een kwestie van tijd. Eerder bleek uit vacatures ook al dat er een filiaal naar Den Bosch zou komen. Een woordvoerder van de keten blijft ook nu zwijgen, dus wanneer de paarsgekleurde zaak opengaat, is nog niet bekend.



Verrijking

De plannen kwamen woensdagmorgen kort voorbij in de welstandscommissie van de gemeente Den Bosch. Op de begane grond blijft een trap en lift naar de eerste verdieping. Daar komt – net als bij de McDonald’s – een verkoopcounter en zitplaatsen, blijkt uit de tekeningen. Er komt boven nog slechts een kleine of helemaal geen verbinding naar de C&A. Beneden komt een nieuwe, glazen toegang naar de zaak. Het patroon boven de boogramen op de hoger gelegen verdiepingen wordt met metalen ringen ook verwerkt in die toegangsdeuren.



Peter Ter Hark, docent winkelvastgoed en projectontwikkeling bij Fontys en mede-eigenaar van het bureau Retail Prospect, noemt de komst van Taco Bell in elk geval 'een verrijking'. ,,Een Taco Bell in plaats van een McDonald's zorgt voor meer variatie in het snelle voedselaanbod. Je kan zeggen dat een stad niet op veel fastfood zit te wachten, maar net als bij discounters is het ook gewoon een segment waar aanbod voor is." Ter Hark wijst er bovendien op de juist in het luxere segment de stad veel restaurants telt en denkt dus dat er best ruimte is voor de nieuwkomer.



Mysterieuze vertrek van McDonald's

Ook over de locatie is Ter Hark wel te spreken, al merkt hij ook dat een McDonald's 'nooit uit luxe vertrekt'. ,,Dus daar kan een omzetprobleem geweest zijn. Doordat er op de begane grond geen restaurantruimte is en iedereen een trap op moet, is er toch een barrière. Helemaal bij een snelle hap is elke barrière er eigenlijk één teveel." Voor een antwoord op de vraag hoe succesvol Taco Bell in Nederland is, is het nu nog te vroeg, stelt Ter Hark.



McDonald’s vertrok eind augustus onder enigszins mysterieuze omstandigheden uit het pand aan de Markt. Een woordvoerder weigerde toen een reden te geven voor het vertrek van de Amerikaanse hamburgergigant. De gouden M’en werden van het pand gehaald, maar de contouren ervan zijn nog altijd zichtbaar. Liefhebbers van Big Mac’s kunnen nog wel terecht aan de Hooge Steenweg. Eerder gaf de C&A aan het pand zelf op te willen gaan gebruiken voor een grotere kledingzaak, maar daar zijn ze nu dus op terug gekomen.