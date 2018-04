'Tijd voor een Urban Run of een Gents Feestje in Den Bosch'

Dan kan je je dus wel afvragen of Glazen Huis wel vernieuwend is. Steden stonden lang in de rij voor het evenement, maar inmiddels loopt het opgehaalde geldbedrag zo hard terug, dat zelfs 3FM de vraag stelt of ze wel door moeten. Een Urban Run (hardlopen om maar vooral ook dóór) gebouwen, is dan zo gek nog niet. Een paar jaar geleden stopte de Vestingloop echter wel met het onderdeel Fun Run, een obstakelrace door de stad. Te weinig animo, te veel organisatie. De vraag is dus of het hiervoor wel storm loopt. Verder wordt nog een 'skate, punk, rock en roll toestand' genoemd. Davey Heesakkers wil voor een goede 'ruimte voor concerten zoals in 013, De Melkweg enzovoort' ,,En ga niet zeggen dat het Casino of W2-poppodium vergelijkbaar is, want dat is absoluut niet waar", zo stelt hij.