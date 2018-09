Toemen gaat na klachtenregen op internet voor een 'frisse start' en verhuist van Den Bosch naar Oisterwijk

Jasper Toemen wil het beeld wel nuanceren. ,,We hebben ontiegelijk veel klanten, er staan er 41.000 klanten in ons bestand. Dan is het aantal klachten nog klein", zo stelt hij. Maar toch gaat Toemen het binnenkort wel helemaal anders doen. Zijn vader, Peter Toemen, stapt per 1 januari uit de zaak en dan neemt Jasper het stokje over. Dan vertrekt de zaak vanuit het Minderbroerdersplein in Den Bosch, waar ze sinds 1980 zaten. ,,We beginnen aan een nieuw concept, met een nieuwe naam, website, personeel en locatie. We gaan naar een pand in Oisterwijk. Daar gaan we een showroom en webshop combineren in een pand van 600 vierkante meter."



Over de klachten op internet stelt Toemen dat het 'niet makkelijk is' om er op te reageren. ,,Ik ontken natuurlijk niet dat er weleens fouten zijn gemaakt. Zelf ben ik hier achter de schermen volop mee bezig en los ik naar mijn weten zo’n beetje alles op. Helaas blijven klachten staan ook al zijn ze allang opgelost." Nadeel is ook dat Toemen in een 'aparte markt' actief is, aldus Jasper. ,,Dan krijg je dat mensen een drone kopen voor duizend euro, tegen de eerste boom aanvliegen, en zich dan alsnog op de garantie beroepen. Maar het is niet altijd onze schuld."