'Verkeersbord' tegen ongezonde lucht, Milieudefensie gaat in Den Bosch jaar lang de 'strijd aan'

Het gaat om een actie van Milieudefensie in zes steden in Nederland. Den Bosch is daarbij niet toevallig uitgekozen, aldus de milieuclub. Het gaat hier namelijk om een plek waar 'de lucht zo sterk is vervuild dat de Europese wet op de luchtkwaliteit wordt overtreden'. Op 95 plekken in Nederland langs wegen wordt die Europese norm voor het schadelijke stikstofdioxide of fijnstof overschreden. De knelpunten liggen daarbij vooral in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Arnhem, Eindhoven én Den Bosch. Daar werden donderdagmorgen dus ook verkeersborden neergezet. De lucht in Nederland is het meest ongezond bij drukke wegen en bij intensieve veehouderijen.