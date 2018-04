Vijf ton voor intocht sint is veel te veel, vindt Den Bosch

Horecanieuws: Eindelijk wordt er gewerkt aan 'nieuwe' Lalalaa na verwoestende brand

9 april Ma 9 apr. Eindelijk is er begonnen met de verbouwing van café Lalalaa. Het feestcafé in de Ridderstraat raakte zwaar beschadigd in juli vorig jaar, maar eigenaar Marcel van Zwam kijkt nu vooruit. Tijd voor een nieuwe start, met een ietwat ander concept. ,,We hopen over twee maanden weer open te kunnen."