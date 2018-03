Voor nieuwe locatie World Skate Center wordt 'uitdrukkelijk' naar Tramkade en Kop van 't Zand gekeken

Is dat 'waardeloze parkeerbeleid' wel de schuld van Willem Twee?

12 maart Ma 12 ma. Schijt heeft de W2 aan bewoners, vinden althans de bewoners. De woede over het parkeerbeleid bij het poppodium kwam deze week tot uiting in weinig subtiele posters aan een reeks bomen. Maar is het wel de schuld van Willem Twee?