Waar Oeteldonkse nep-emblemen ongestoord worden verkocht, wordt de bloembak afgestraft

McDonald's en gemeente zoeken naar oplossing 'fietsenchaos' Hooge Steenweg

1 februari Do 1 feb. Hoe bestrijd je de fietsenchaos in de binnenstad. En dan in het bijzonder die voor de Hema en de McDonald's? Vooral voor de hamburgertent worden stalen rossen neergekwakt alsof het mikadostokjes zijn. Buurwinkels boos, maar niemand die er iets aan deed.