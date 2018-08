Webcams op de Sint-Jan al stuk sinds blikseminslag: 'We kunnen de oorzaak niet achterhalen'

Door Bart Gotink

De klap was hard, op zondag 27 mei. Na de warme zomerdag sloeg de bliksem in in de toren van de Sint-Jan. Auto-alarmen gingen af en het uurwerk hield er prompt mee op. Maar verder had de bliksemafleider zijn werk goed gedaan, zo was de conclusie. Want echte schade was er niet aangericht.

Schatkist kan ook leeg

Maar dat was buiten de webcams gerekend. Want de Bossche Beiaard Stichting heeft twee van dat soort camera's in de toren hangen. Eén kijkt uit op de Parade, de ander hang op de carillonzolder. En de reparatie van deze camera's heeft nogal wat voeten in de aarde.

,,Het routerkastje was opgeblazen door de bliksem, dus die hebben we eerst vervangen", zo geeft Ron van de Voort, technische man van de Beiaardstichting aan. Maar hielpen deed het niet. En zo werden er meer losse onderdelen vervangen, zonder resultaat. ,,Op zolder staat nog een camera en een microfoon. Daar zit ook een mengpaneel tussen. Ik hoop niet dat alles kapot is. Anders kan dat, samen met montagekosten, wel eens te duur worden." En dan is het nog maar de vraag of de camera's terugkeren. ,,Onze schatkist is op een bepaald moment ook leeg. Dus dan zijn we afhankelijk van anderen."

