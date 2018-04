Wildcard voor nieuwe evenementen roept de vraag op: wat mist Den Bosch?

Maar vernieuwing is er nauwelijks, stelt ook horecavoorman Bernard Kuenen. Helemaal niet in de binnenstad. Vorig jaar was daar - voor zover ik weet - maar één grootschaliger nieuw feest: Te land, Ter Zee en in de Lucht. Geslaagd of niet: zo'n nieuw partijtje brengt toch een nieuwe sfeertje in de stad.



Kuenen deed een interessant voorstel: geef een paar wildcards per jaar voor een nieuw evenement in de binnenstad. Zelf zou ik zeggen: de beste nieuwkomer kan een plekje krijgen op de kalender. Als er écht teveel evenementen komen, zijn er vast andere evenementen te vinden waar aan gesleuteld kan worden. Waarom bijvoorbeeld negen dagen Kermis? Een feest waar ze in andere plaatsen sowieso al beter in zijn.