Woensdagmarkt enkel kommer en kwel? Ondernemers van Vinsandwich staan er sinds kort juist wel

Wat bezielt ze, vraag je je bijna af. Geen hippe festivals of foodtruckevenementen, maar gewoon drie keer per week op de warenmarkt. Bosschenaren Vincent Oddens en Marc Diters kozen juist daarvoor, omdat ze het idee hadden er nog iets ontbrak op het plein. ,,Een plek waar je goede, lekkere broodjes kunt krijgen van restaurantkwaliteit", aldus Oddens. En zo was Vinsandwich geboren, een truck met onder meer broodjes tonijnsteak, varkenswang en buikspek.



'Iedereen baat bij'

Deze woensdag staat hun felrode truck tussen de viskraam en het groente en fruit. ,,We hebben expres voor de Markt gekozen", vertelt Oddens. ,,We willen namelijk zoveel mogelijk van de producten voor de broodjes ook van de markt halen. Zo komt het groente en fruit van hiernaast. Dan heeft iedereen er baat bij. Daarnaast is de markt toegankelijk en gewoon keigezellig."



Goed, dat kan zo zijn: vooral op woensdag is het momenteel wel erg rustig met marktkramen. Zonde, maar het hield de twee niet tegen. Ideeën hoe het beter kan hebben ze wel. Oddens: ,,Wij zouden wel graag wat meer eetkraampjes zien. En verder zouden we het ook graag wat gezelliger maken. In de toekomst willen we voor onze kraam graag wat bistro setjes zetten, in plaats van statafels. Dat de buren dat dan ook doen, is toch alleen maar mooi? Maar dat mag nu nog niet, omdat het teveel op een terras lijkt." Als die regels wat soepeler worden, dan wordt het misschien ook weer wat drukker met verkopers, hoopt Oddens.



Maar willen ze echt niet liever op een gezellig festival staan? Oddens: ,,Misschien in de toekomst. Maar dan wel op kleinschalige feesten als Losjes of op de Tramkade. Eerst hier maar eens een naam opbouwen."