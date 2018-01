Zoekplaatje: Waar is de garagedeur die 'zo onzichtbaar mogelijk' is gemaakt?

Hete adem in de nek: AH to Go verlaagt de prijzen in Den Bosch na komst Jumbo City

12:23 Ma 8 jan. De liefhebbers van onder meer koffie, croissants, frisdrank, saucijzen- en frikandelbroodjes lijken de grote winnaars van de concurrentie tussen Jumbo City en AH to Go. Met de hete adem van Jumbo in de nek heeft de AH to Go in de Visstraat de prijzen van onder meer deze hardlopende producten verlaagd, zo constateerde supermarktvakblad Distrifood in een prijsvergelijking.