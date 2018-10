‘Akkoord over nieuwe plek voor Osse Nicolaasschool’

Wat de mogelijk nieuwe plek van de school wordt wil de gemeente in dit stadium niet zeggen. Omdat het college van B en W er nog een besluit over moet nemen. Ook bestuurder van SAAM Scholen, waar de Nicolaasschool onder valt, Sandra Beuving rept nog niet (openlijk) van een akkoord. ,,We zijn al enkele jaren in gesprek met de gemeente Oss over nieuwbouw voor de Nicolaasschool. We hebben een aanvraag ingediend voor nieuwbouw op de huidige locatie. De gemeente onderzoekt alternatieve locaties, wat met ons is besproken. Wat ons betreft is een alternatieve locatie bespreekbaar.”

Directeur Hamers van de -verouderde - Nicolaasschool in de Koornstraat gaf in februari nog aan te hopen dat er snel duidelijkheid komt over nieuwbouw. ,,We zijn daar al vanaf 2013 mee bezig. Als ouders op zoek zijn naar een school voor hun kinderen is de eerste vraag die we krijgen of we op deze locatie blijven gevestigd. Het is heel frustrerend dat we de ouders en onze leerlingen geen duidelijkheid kunnen verschaffen.”