Fietsverbod wordt nog vaak genegeerd in de binnenstad van Oss: ‘Oh, is het al ingegaan?’

Nieuwe schetsen tonen aangepast Walkwar­tier Oss vanuit álle hoeken

28 mei OSS - Een serie nieuwe schetsen geeft een veel completer beeld van de aangepaste plannen voor het Walkwartier in Oss. Op de plaatjes van DOK Architecten is goed te zien hoe de donkere, kaarsrechte woontoren in de omgeving moet passen. Ook is het zadeldak achter de halfronde koekgevel voor het eerst te zien.