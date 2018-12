Oss kwist erop los, 139 teams werken zich in het zweet; Marc-Marie Huijbregts een van de vragenstellers

Al 200 klachten over vuurwerk in Oss, vooral in Schadewijk veel overlast

21 december OSS - Bij het vuurwerkmeldpunt van GroenLinks kwamen deze winter al bijna 200 klachten uit Oss binnen. Bijna één op de drie is afkomstig uit de Schadewijk. Ook in het centrum van de stad hebben ze veel last van vuurwerk.