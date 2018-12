Vragen SP over winkelcentrum De Ruwert in Oss: waarom moet de viskraam al na één jaar weer weg?

De eigenaar van de viskraam die nu op vrijdag een standplaats heeft bij De Ruwert moet na loting vanaf 1 januari plaats maken voor een ander, constateert de SP. ‘Deze viskraameigenaar heeft het afgelopen jaar flink geïnvesteerd in een nieuwe wagen waaruit de visverkoop plaats vindt. De uitslag van de loting is voor de huidige uitbater een flinke domper.’ Daarom stelt de SP het uitgiftebeleid voor dergelijke standplaatsen ter discussie. ‘Is de wethouder het met ons eens dat de termijn van één jaar voor een vergunning met een reëel risico deze snel weer kwijt te raken te kort is om een grote investering te rechtvaardigen?‘ De SP vraagt het college te kijken of de termijn te verlengen is naar minimaal twee jaar.