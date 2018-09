Wagemakers trekt er na 38 jaar de stekker uit

Hij kan er een boek over schrijven. Sterker nog, dat is precies wat Henk Wagemakers (67) gaat doen als de winkel aan het eind van dit jaar verleden tijd is. In 38 jaar tijd heeft hij een koffer vol anekdotes in zijn hoofd verzameld, met als rode draad de opkomst en neergang van een elektrowinkel aan de rand van het Osse centrum.