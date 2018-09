Willem zag de potentie van ambachtsschool en gaf die haar grandeur terug

De winkel achter de prachtige gevel: Heeren van Nuland opent dit weekend de deuren

31 augustus OSS - Met die prachtige nieuwe gevel trekt Heeren van Nuland al een tijdje de aandacht in de Walstraat. Vanaf komend weekend is ook het fraaie interieur van de modezaak te bewonderen. Zaterdag is namelijk de grote opening. ,,Ik denk dat we Oss echt een stukje mooier hebben gemaakt."