Alleen 'Brabant' gehoord, tóch meespelen tijdens het Levenslied: buitenlandse studenten aan de smartlap

'Geweldig'

En interessant zál het worden, als je zomaar uit het niets - als buitenlandse student aan het conservatorium - 'Huilen is voor jou te laat' mag spelen. Een spoedcursusje smartlappen. Gabriela en Cerasella studeren in Tilburg en maken deel uit van het Euregio Jeugdorkest (EJO). Voor het tweede jaar spelen zo'n vijftig leden van het orkest mee als klassieke begeleiding van de grote artiesten van het Levenslied. Vraag het de artiesten en ze zijn lovend over het samenspel met klassieke muzikanten. 'Levenslied en violen horen bij elkaar, dit is het echte ambachtelijke werk, in plaats van muziek uit een doosje', sprak Frans Bauer vorig jaar. En Django Wagner: 'Echt geweldig. Het past bij mijn muziek; levenslied vermengd met mijn zigeuner-roots. Een viool kan je laten lachen en laten huilen.'

Meeuwis versus Mahler

Aan de vooravond van het Levenslied kennen Gabriela en Cerasella de muziekstukken niet van buiten. Maar dat hoeft ook niet: het zijn steengoede muzikanten. Het Euregio won afgelopen week het Nationaal Concours voor Jeugdsymfonieorkesten. ,,We hebben de partituren doorgenomen en de moeilijke stukken omcirkeld", vertelt Gabriela. ,,Die hebben we thuis al geoefend. En er is één generale repetitie vooraf."

Maar eh, hoe moeilijk is Meeuwis eigenlijk? Als je al Mahler al kunt spelen... ,,Op een schaal van 1 tot 10?", reageert Gabriela. ,,Mahler is een 10, zonder twijfel. De stukken die we nu moeten spelen zitten dan rond de 6." Cerasella vult aan: ,,Vooral omdat we bij normale concerten ook solo spelen, dan ben je zelf even de artiest. Dat is nerveus makend. Hier vormen we met zijn allen één geheel."