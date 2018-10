Anne Marie staat dagelijks een uur voor het Tilburgse stadskantoor, uit protest

Akkermans ontworstelde zich aan de armoede. De laatste jaren gaat het goed. Maar hoewel haar situatie veranderde, veranderde de situatie in Nederland niet, zegt ze. ,,De armen worden nog steeds vergeten. Ik wil het huidige kabinet een halt toe roepen. Aandacht vragen voor de werkende armen die nog steeds godvergeten vergeten worden. Daarom sta ik er."



Het idee voor deze vorm van protest deed ze lang geleden op. Ze las over iemand die in Rusland (of Oekraïne) voor een staatsgebouw stil ging staan. ,,Hij stond stil omdat hij boos was op de zittende macht, en er niets was wat die macht kon breken. Ik vond dat een hele mooie actie. Mensen sloten zich bij hem aan. Zo vormde zich een groep rond die eenzame protestant."



Wie mee wil doen, mag zich stilzwijgend ('en vreedzaam') bij haar aansluiten. Ze staat dagelijks van 16 tot 17 uur voor het stadskantoor aan de Spoorlaan. Eerder stond ze voor het UWV, maar daar was het na 17 uur niet echt druk meer. Hoe lang ze het vol gaat houden? ,,Dat wijst de tijd uit."