Balen van nagemaakte Tilburgse carnavalsspullen: 'Echt niet tof'

De Hall of Fame mag zich voortaan 'kernpodium' noemen (en dat is een goede zaak)

16 januari Di 16 jan: Muzikale mijlpaal voor de Hall of Fame: de concertzaal hoort voortaan thuis in het circuit van nationale poppodia. Volgens het Fonds Podiumkunsten is het een 'kernpodium'. Enerzijds is dat erkenning, anderzijds kan de Hall in de toekomst nu uit meer bands putten.