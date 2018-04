Beetje spannend, maar Brownies & downieS Tilburg kent vliegende start

De koffie en gebak serverende beroemdheden-in-de-dop staan te popelen. ,,Echt leuk", zegt Kevin Verhoeven. De 28-jarige werkte tien jaar bij Prins Heerlijk en was toe aan een nieuwe uitdaging. Bas Desmares (25) is dan weer in zijn nopjes omdat 'ie samen met Laurenzio in de bediening zit, ze zijn al vanuit de woongroep bevriend.



Ondernemer Hans Hutten staat aan het roer van de Tilburgse zaak, zijn vrouw bestiert de Brownies & downieS in Goirle. De 49-jarige Hutten gaf jarenlang leiding aan een grote industriële bakkerij. ,,Vanaf dag één dat ik in Goirle meehielp, vond ik dit werk eigenlijk veel leuker", vertelt hij. ,,Als directeur bij de bakkerij was ik keihard zakelijk bezig, hier bleek ik toch echt een mensenmens te zijn. De liefde en warmte die je hier krijgt, is geweldig."