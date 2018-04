Big Brother in de keuken: restaurant Piushaven zendt voortaan live uit

Za 7 apr: Of het nu een bijzonder goed of bijzonder slecht idee is, de eigenaren van restaurant Harboury aan de Piushaven zijn er nog niet helemaal over uit. Ze gaan voortaan live vanuit de keuken uitzenden.

door Bas Vermeer

Nu is chefkok en eigenaar Hein Schlahmilch geen Gordon Ramsay - en valt het met het gevloek wel mee - maar gaat er nog wel eens wat mis. In de drukte en stress worden soms uitspraken gedaan die beter in de keuken kunnen blijven.

,,Aan de andere kant mag het best ongepolijst en op het scherpst van de snede getoond worden", aldus Schlahmilch.

Hectiek

Hij kwam een jaar geleden plots op het idee, hoopte stiekem een beetje dat partner Marly Hendrickx het af zou schieten. Maar zij was juist enthousiast. Het is 'ultieme transparatie', zeggen ze. De kijker ziet de hectiek in de keuken, de stress, hoe deadlines maar nét worden gehaald. Daarnaast willen ze zo hun visie uitdragen.

,,Het is geen webcammetje, we maken er echt werk van. Het team krijgt microfoons opgeplakt. Ja, dan moet je wel een beetje op de woorden letten."

Live

Vrijdag- en zaterdagavond wordt er live vanuit de keuken uitgezonden, in de middag is er een rustiger moment. Dan zijn er Q&A's (lees: interviewtjes). Slahmilch geeft dan bijvoorbeeld een workshop over gerookte vis, via de live-stream op Facebook kunnen kijkers vragen stellen. De uitzendingen zijn ook via de website van het restaurant te zien, maar daar is geen interactie mogelijk.