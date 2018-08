Bikepark en skatebowl van het Spoorpark zijn al succesvol. Té succesvol: 'Daar balen we van'

Terwijl er in het Spoorpark volop wordt gebouwd - er zijn nog vele maanden nodig - liggen het bikepark en de skatebowl er al in de ruwe versies. Het bikepark is een verharde baan vol heuvels en bochten, de skatebowl ligt ernaast. Die is gebaseerd op de vermaarde houten bowl van de oude Hall of Fame.



Beide objecten worden al bijna dagelijks gebruikt, terwijl ze nog afgewerkt moeten worden en het park 'verboden gebied' is.



,,Geweldig dat het nu al populair is, maar we balen ervan", zegt Loïs de Jong. ,,We moeten zware zandzakken op de baan zetten en grind in de bowl storten zodat ze niet worden gebruikt." Hij wil niet streng zijn - en is er ook het type mens niet voor - maar De Jong vindt het wel 'respectloos'.