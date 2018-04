Helena Jacoba verlaat de Piushaven: 'Gemeente is volstrekt bizar bezig'

Het bizarre zit volgens hem in de manier waarop de gemeente met de klipper omspringt. Eind 2016 meerde het schip in de haven aan, Florusse diende een dossier in om er een permanente ligplek te krijgen. ,,In december bleek dat er een permanente ligplaats vrij kwam na vertrek van een schip, toen werd een openbare procedure geopend. Ik vroeg of mijn dossier daarin mee kon. Dat kon."



Later las 'ie dat de regels van de procedure voorschrijven dat het schip niet langer dan 25 meter mag zijn. Problematisch, want de Helena Jacoba telt er 36. ,,'We nemen je toch mee, wacht maar af', kreeg ik te horen. De belofte was toen dat eind januari een beslissing zou volgen." Hij hoorde niks. ,,En de vergunning in Dordrecht, waar ik nog terug naar kon, liep bijna af."



Florusse benaderde wethouder Berend de Vries, die belde in april terug. ,,Die legde uit dat mijn schip was uitgekozen en een permanente ligplaats kreeg." Een schriftelijke bevestiging bleef uit, tot de schipper in augustus te horen kreeg dat 'ie toch weg moest. ,,En toen kon ik niet meer naar Dordrecht terug."