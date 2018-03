Boeketje blijft nog jaren op Pieter Vreedeplein: 'Supergoed nieuws'

,,Over ongeveer anderhalf jaar wil Wereldhave beginnen met de bouw van het appartementencomplex naast het voormalig Mango-pand", aldus Kools. ,,Onze winkel zal dan ruimte moeten maken om bouwterrein te kunnen creëren. Gelukkig biedt de gemeente ons het prachtige alternatief om de komende jaren vanuit een verkoopwagen of unit te werken, daarna wordt er weer bekeken of we weer een vaste winkel kunnen bekomen. We zijn dan misschien al weer 4 of 5 jaar verder."