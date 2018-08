Bouw van surrealistisch doolhof in Tilburg gestart: nog 10 maanden te gaan

De Karmanoia-leden staat niet alleen voor die taak. De Duitsers krijgen gezelschap van negen kunstenaars uit Nederland. Een lijst met de namen van de geselecteerde artiesten hangt aan een muur, maar moet nog strikt geheim blijven. ,,Het werk dat ze maken, loopt heel erg uiteen. Er is een kunstenaar die een sculptuur maakt, andere kunstenaars maken bijvoorbeeld een lichtinstallatie of een hele kamer in het doolhof."



Schneider vindt het moeilijk om te schetsen wat de bezoeker straks kan verwachten. ,,Te complex om daar antwoord op te geven. Je moet het meemaken, anders kun je het niet uitleggen."



Om daar een beetje een antwoord op te geven, moeten we bij Duitse kranten zijn. ,,Als Alice in Wonderland", schreef een journalist over het Berlijnse doolhof. ,,Door een gat, over een glijbaan. Dwalen tussen doeken, tunnels, gipsen passages. Omringd door vreemde geluiden, je ontmoet vreemden die terugdeinzen ..."



Of Schneider Berlijn mist? Samen met de kunstenaars woont hij zeker een jaar in Tilburg. ,,Wat me opvalt is dat we hier zo snel een goed netwerk op hebben kunnen bouwen", vertelt 'ie. Met een glimlacht: ,,En dat hier zoveel feestjes zijn. Maar het is goed om in Tilburg te zijn, Berlijn is verzadigd met artiesten en installaties, hier maken we een fris begin. Buiten onze comfortzone, zo kunnen we ook onszelf verrassen."