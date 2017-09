Brandende vraag na vertrek Woo Hah: mist Tilburg een groot festivalterrein?

Za 16 sept: De afgelopen editie merkten ze het bij Woo Hah goed: het hiphopfestival was eigenlijk de Spoorzone al ontgroeid. Dat het festival nu naar de Beekse Bergen verhuist , roept vragen op. Mist Tilburg een groot festivalterrein? Had de stad Woo Hah kunnen behouden?

door Bas Vermeer

Het jasje van de Spoorzone knelde tijdens de laatste editie van Woo Hah. Het festival groeide met reuzensprongen. Elke vierkante meter was 'zes keer in gebruik' door bezoekers. Ideeën sneuvelden op de tekentafel omdat ze op het terrein niet uitgevoerd konden worden vanwege het ruimtegebrek.

Milo van Buijtene, organisator van Draaimolen Festival, voorspelde het deze zomer al: Woo Hah moet of wil verhuizen, maar geschikte locaties in de stad ontbreken. Volgens Van Buijtene heeft de gemeente - hij riep het eerder al - een probleem omdat er geen groot evenemententerrein is. Zijn festival, vandaag in Charlotte Oord, kan geen kant op als het blijft groeien.

Ruimte?

Wethouder Erik de Ridder is het met Van Buijtene eens dat de stad baat heeft bij een groter evenemententerrein. ,,Door de ontwikkeling van de Spoorzone is er op die plek steeds minder ruimte", zegt De Ridder.

Organisatoren hebben een paar andere opties: het Wilhelminapark, het Leijpark, het toekomstige Spoorpark, Muzentuin, Het Laar en pleinen zoals het Willems- en Koningsplein.

Maar aan iedere locatie zitten haken en ogen. Het Laar wordt omschreven als 'sfeerloos', het Wilhelminapark mag 'zeer beperkt' gebruikt worden en in het Leijpark is er 5 á 6 keer per jaar een evenement toegestaan. Het park is groot, maar het groen kwetsbaar. Charlotte Oord, waar Draaimolen nu staat, is een tijdelijke locatie. Zodra een passend bedrijf zich daar wil vestigen, wordt het terrein daarvoor gereed gemaakt.

MOB-complex

Er loopt nu een onderzoek of het MOB-complex in Tilburg-Noord als evenemententerrein gebruikt kan worden, vertelt De Ridder. Begin volgend jaar moet duidelijk zijn of het voormalige mobilisatiecomplex - in de oksel van de Burgemeester Letschertweg en Midden-Brabantweg - geschikt is. ,,Het is een flink terrein, maar we houden ook rekening met de natuur."

Mosterd na de maaltijd voor Woo Hah? Nee, reageert Frens Frijns, de directeur van Poppodium 013 (medeorganisator van het festival). Het MOB-complex was sowieso geen optie, vertelt hij. ,,Naar de locatie is door ons gekeken, maar het is te klein. Bij de Beekse Bergen hebben we, geloof ik, zo'n 60 hectare. Daar kan Woo Hah nog jaren groeien én past de camping op hetzelfde terrein."



Frijns denkt echter wel dat er behoefte is aan een groter evenemententerrein in de stad. En Van Buijtene reageert positief als hij over het onderzoek naar het MOB-complex hoort. ,,Dat zou goed zijn voor de toekomst van de stad. Er zijn daar weinig omwonenden en het is een heel mooi terrein met bossen."

Al, merkt Van Buijtene op, heeft Draaimolen de komende jaren dan nog steeds geen tussenoplossing. Mocht Charlotte Oord wegvallen.



