Britse chef-kok Jamie Oliver opent Italiaans restaurant aan het Pieter Vreedeplein

Jamie Oliver (42) begon als chef-kok en programmamaker en schreef een flink aantal succesvolle kookboeken. Ook ontwikkelde hij vier restaurantformules. De bekendste is Jamie's Italian. Er zit een 'Italian' in Rotterdam en Den Haag.

Meerdere formules

De Britse kok heeft meerdere horecapijlen op zijn boog. Zo is er Fifteen, waar jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt 'een kans krijgen om iets van hun leven te maken' en Jamie Oliver's Diner, waar nacho’s, chicken wings, dry aged steaks en shakes op het menu staan. Of neem Barceboa, dat is een steakhouse en barbecuerestaurant.

De bekendste is Jamie’s Italian. De eerste vestiging opende in 2008 de deuren in Oxford, inmiddels telt het Verenigd Koninkrijk tientallen filialen. Twee jaar geleden werd de eerste Nederlandse vestiging in Rotterdam (Markthal) geopend, sinds dit jaar is er ook een in Den Haag te vinden.