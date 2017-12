Buik vol van 'supergevaarlijke kruising' Baggermanlaan: 'Wij willen stoplichten'

door Bas Vermeer

Goed, Remi's moeder raakte niet gewond en er zijn nog geen ongelukken met fatale afloop gebeurd op de kruising. Toch is de groep buurtkinderen het wachten beu. ,,We willen stoplichten", vertellen Maré Bernabela (8) en de zussen Billie (9) en Daantje (10) Kocx. ,,Het is hier supergevaarlijk. Als je wil oversteken moet je ook heel lang wachten."

Ongelukken

Vorige maand was het twee keer raak op de kruising. Bij een aanrijding tussen twee auto's en een snorfiets raakten de voertuigen zwaar beschadigd en twee mensen gewond. Eind die maand klapte een auto op een fietser. De automobilist zag de fietser te laat, maar die laatste kwam er nog genadig vanaf: er was geen bezoek aan het ziekenhuis voor nodig.

Bij het ernstigste ongeval tot nog toe - 5 jaar geleden - werd een 43-jarige man in kritieke toestand in het ziekenhuis opgenomen. Op de kruising botste de bromfietser tegen de zijkant van een auto.

Het is dan ook niet voor het eerst dat er protest klinkt vanuit de buurt. De problemen werden een paar jaar geleden al door directe omwonenden aangekaart.

'Doden vallen'

,,Er gaan nog weleens doden vallen", voorspelt Pierre van Eijndhoven. Hij woont samen met zijn vrouw praktisch aan de kruising. De twee kunnen de ongelukken horen en zijn er al zodanig aan gewend dat 'alleen als het ernstig klinkt' ze nog poolshoogte gaan nemen.

Van Eijndhoven vermoedt dat het niet zozeer aan de kruising ligt als wel aan het gedrag van de verkeersdeelnemers. ,,Mensen die te hard rijden of geen voorrang verlenen." Nu zou je verwachten dat het aantal ongelukken sinds de opening van de AaBe-fabriek is toegenomen. Maar volgens de bewoner is het de laatste tijd juist rustiger waar het ongelukken betreft.

In de toekomst wordt het er in ieder geval nog drukker. In de pijplijn zit de nieuwe wijk Fabriekskwartier Noord, die beslaat straks het remiseterrein van Arriva plus het naastgelegen terrein van kringloopwinkel La Poubelle.

Aanpassingen

Stoplichten neerplanten, zit daar iets in? De gemeente laat desgevraagd weten dat er 'wel degelijk' aandacht is voor de kruising. ,,Op basis van de signalen zijn we met de voorbereiding bezig om de verkeersveiligheid te verbeteren."

Grootste probleem op de kruising is de 'ongemakkelijke' plek van het elektriciteitshuisje, vertelt een woordvoerder van de gemeente. ,,Het huisje belemmert optimaal zicht op de kruising als je vanuit de Fatimastraat komt. We gaan het huisje door Enexis laten verplaatsen, maar daarvoor moet eerst een nieuwe trafostation aan de Hoevenseweg worden geplaatst. Als dat er staat, kan het elektriciteitshuisje worden gesloopt en de verkeerssituatie worden verbeterd. De aanpassing van de kruising staat gepland voor medio 2018."

Verder komen er middengeleiders, die er voor moeten zorgen dat het kruispunt beter opvalt en de snelheid omlaag gaat.

Meer aanpassingen? Die zijn volgens de gemeente niet mogelijk. Omdat er a) niet voldoende ruimte is door bebouwing, eigendoms-/perceelsgrenzen, b) het een busroute is en moet blijven en c) vanwege de waardevolle bomen in het gebied. ,,Om er zeker van te zijn dat we het maximale uit deze situatie halen, hebben we ook een extern deskundig bureau laten kijken naar deze oplossing."

Reacties op twitter: