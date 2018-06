Burger King keert terug in Tilburgse centrum

De Amerikaanse fastfoodketen bevestigde begin vorige maand de hardnekkige geruchten dat er een Tilburgs pand werd gezocht. Op dat moment liepen de onderhandelingen voor een vestiging in het voormalige Square-pand aan het Piusplein. De fastfoodbakker hield nog een slag om de arm: ,,Het is nog niet 100 procent zeker."



Dat is het nu wel. Het huurcontract is getekend, de burgerbakker trekt in het hoekpand aan het Piusplein. Grappig genoeg is dat op steenworp afstand van de vroegere locatie. De keten zat in het verleden aan de Heuvel, op nummer 32. Van 1992 tot 1996 was dat pand een Burger King (en de twee jaar nadien een Quick).