Buurt protesteert tegen komst Stadscamping naar NOAD-terrein

De Stadscamping is een typisch Tilburgs geval van 'not in my back yard'. Vijf jaar geleden protesteerden omwonenden van het Van Gend & Loos-terrein (het toekomstige Spoorpark). Die kritiek verstomde al snel.



Ook in Moerenburg was het begin stroef. ,,We hebben in ons bestaan nog nooit een klacht gekregen over overlast", zegt 'campingbaas' Brigitte Blanken. ,,En op het Spoorpark krijgen we nu zelfs een vaste plek. Ik snap heel goed dat het spannend is voor omwonenden, maar ik heb er vertrouwen in dat ze nergens last van zullen hebben."



Ze overlegt over de mogelijke pijnpunten met een klankbordgroep waar ook bewoners in zitten, aldus Blanken. ,,Op het terrein worden geen feesten gehouden, muziek mag je alleen maar tot het hek horen en na 23.00 uur is het fluisterstil." Ze nodigt de omwonenden, die alsnog hun bedenkingen hebben, uit om op de Roadburn-camping te komen kijken. Binnenkort is er een tweede informatiebijeenkomst voor de buurt.