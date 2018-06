Culinaire aderlating voor Tilburg: restaurant L'Olivo stopt

Met succes. Het restaurant sleept al jaren achtereen de Bib Gourmand binnen. Dat is een waardering van Michelin voor restaurants met uitstekende driegangenmenu's van 37 euro max. Het wordt soms ook wel de 'halve ster' genoemd.



,,Ja we hebben een heel mooie tijd achter de rug", zegt Gravestein. ,,Sommige van de gasten die ik vertelde dat we stoppen, moesten huilen." Voor hemzelf is het naderende afscheid nog een beetje onwerkelijk. ,,Dat besef komt denk ik pas als we de zaak leegruimen."



Op 23 juni is L'Olivo voor het laatst open, op 24 juni is er een openbaar afscheidsfeest. L'Olivo keert eind dit jaar nog wel op één of andere manier terug in Tilburg, maar daar wil Gravestein verder niets over vertellen. ,,Het wordt in ieder geval geen eetgelegenheid zoals in de huidige vorm, maar culinair wordt het zeker."



Het L'Olivo-pand komt (via Grolsch) in handen van muziekbar Live, twee deuren verderop. Wat zij ermee gaan doen, leest u binnenkort. Het wordt in ieder geval een horecagelegenheid.