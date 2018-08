De 46 oorwurmen die je hoort bij station Tilburg: van Abba en Chopin tot George Baker

01 Testmelodie

02 All you need is love

03 Auf wiedersehen

04 Bloemenwals

05 Bridge over troubled water

06 Chopin's Wakereno kyoko

07 Do-re-mi sound of music

08 Droomland

09 Eight days a week

10 Europahymne Beethoven

11 Eurovisiemars

12 Fascination

13 I never promised you a rose garden

14 Ik zou wel eens willen weten

15 Kinderen voor kinderen

16 Let it be

17 Mars “Carmen” Bizet

18 Menuet Eine kleine nachtmusik

19 Mozart no sonate

20 Oh, what a beautiful morning

21 Op de grote stille heide

22 Paloma blanca

23 Pennie Lane

24 Raindrops keep falling on my head

25 Skater's waltz

26 Sound of music (do-re-mi)

27 The Muppet show Theme song

28 Vogeltje wat zingt gij vroeg

29 With a little help from my friends

30 Yellow submarine

31 Yesterday (Beatles)

32 You never walk alone

33 Beautiful brown eyes

34 Listen to the falling rain

35 Love me tender

36 O Suzanna

37 O when the saints

38 Super trooper

39 Tea for two

40 Trumpet voluntary

41 Waltzing Mathilde

42 Imagine lang

43 Imagine kort

44 White stripes lang

45 White stripes kort

46 Lili Marlene