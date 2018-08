De Amerikaanse fastfoodinvasie van Tilburg: 'Het is dweilen met de kraan open'

Maar niet iedereen is er blij mee. ,,We maken ons grote zorgen", zegt Annemarie Brouwers, preventiemedewerker gezondheid van de GGD Hart voor Brabant. ,,We zijn een Jongeren Op Gezond Gewicht- én Fair Trade gemeente, maar ondertussen duikt de ene na de andere fastfoodketen op. Die bieden echt geen biologisch of duurzaam eten aan."



Brouwers vindt het moeilijk te rijmen: vanuit de samenleving en politiek wordt er steeds meer ingezet op een gezonde leefstijl, maar dat is niet terug te zien in het straatbeeld. ,,Het is dweilen met de kraan open. Hoe mooi zou het zijn om een waterpunt te hebben op iedere straathoek, een fruitboetiek in iedere straat? En daar is echt wel vraag naar, alleen het aanbod is er niet."



Dat het gezonder kan, weet ze uit eigen ervaring. ,,Ga bijvoorbeeld in Nijmegen kijken. Daar wordt meer gezond voedsel - of hip voedsel - aangeboden, al moet je er ook nog wel naar zoeken."