Het is zomaar een greep uit de collectie van het eerste Tilburgse rariteitenkabinet op de kermis. Zo’n vijftig verhalen van vroeger tot nu komen aan bod. Verhalen waarvan de bezoeker zal denken 'jaozeetie'. Vandaar ook de naam van de collectie: De Jaozeetie.

,,Hier ligt de middenstip van Willem II, uitgegraven nadat de club landskampioen werd", vertelt Noortje van Venrooij. Ze wijst op een plag gras met witte stip. ,,Dit zijn de sloophamers van Becht", vertelt Bas Horsten met een knik naar een ander kastje waarin twee forse hamers liggen.



De objecten liggen in vijftig kastjes, zijn van tekst en uitleg voorzien. Soms zitten er muziek- en videofragmenten bij. De twee curatoren zijn vrienden en ontwierpen de hele tentoonstelling uit liefde voor de stad. Al beweren ze met stalen gezichten dat alle objecten gevonden zijn in de nalatenschap van een oude vrouw. ,,Ze had wel 200 van dit soort Tilburgse objecten verzameld."

Praten ze onzin? Als kijker word je hele de tijd op het verkeerde been gezet. Want achter elk verhaal zitten echte feiten. Een kastje vertelt het verhaal over een bijna drieduizend jaar oude baksteen met spijkerschrift die in Tilburg opdook. En die steen bestaat dus echt, die ligt in het Rijksmuseum van Oudheden.

Of wat te denken van het kastje waar een beeldje van de kruikenzeiker in staat. Het huilt om de twee uur echte mensentranen. Daarachter staat een foto van de oorspronkelijke kruikenzeiker. Bas: ,,Die man was geen textielarbeider, maar gewoon iemand die in een schoenfabriek werkte." En ook dat deel van het verhaal klopt.

En zo heeft elke rariteit wortels in de werkelijkheid. Al beweren Bas en Noortje - heel overtuigend - dat álles waargebeurd is. Van de eerste (afgebroken) harde krul van Roy Donders die ze uitstallen, de pruik van Marc-Marie tot de laatste adem van Willem II, opgevangen in een flesje. Bas: ,,We verzinnen het niet." Noortje: ,,Laat de bezoekers zelf maar bepalen wat ze geloven."



De tentoonstelling is tot en met zondag te zien. Eigenlijk hopen de makers de collectie een vaste plek in Tilburg te geven, maar ze weten nog niet waar. De Jaozeetie (aan het NS-Plein 16) is donderdagavond in ieder geval van 20.30 tot 23 uur te bezoeken. Op vrijdag tot en met zondag van 14 tot 19 uur.