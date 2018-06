De 'teringlijers' van de Tilburgse fietsruimdienst: 'Hier hoop ik oud te worden'

Eigenlijk is ze secretaresse, maar ja, haar diploma uit Kenia was niet één op één om te zetten in een Nederlands diploma. ,,Daarvoor beheerste ik de taal niet goed genoeg", vertelt Cathy Mutua (50). Ze woont hier sinds 2004 in, spreekt inmiddels vlot Nederlands met een mooi melodieus Keniaans accent. Mutua is een vrolijke dame, praat honderduit, al heeft ze genoeg voor haar kiezen gekregen.



Haar man overleed tien jaar geleden. Ze vond een nieuwe liefde in Tilburg en verhuisde naar hier. Als schoonmaakster ging ze aan de slag bij de brandweer en het Natuurmuseum. ,,Maar door mijn longproblemen werd ik iedere keer ziek van het stof. In die tijd was ik vaak ziek." Ze kaartte het probleem aan, bleef schoonmaken (dit keer in het stadskantoor) en besloot om in de avonduren een opleiding MBO niveau 2 te volgen. ,,Heftig hoor, ik werkte toen zeven dagen per week."



Ze is inmiddels in rustiger vaarwater beland: via Diamant kwam ze bij de AFAC te werken. Bij het ophaalpunt aan de Piushaven boekt ze fietsen in en checkt ze of ze gestolen zijn. ,,Het zijn er meestal 20 tot 25 op een dag. Maar als we op de binnenstad rijden, vooral station Tilburg, zijn er dat 80 tot 100 op één dag. Dan moet je echt sjouwen hoor."



Agressie is er ook weleens, als een boos iemand zijn fiets op komt halen. ,,We zijn getraind om ermee om te gaan en het kantoortje is beveiligd, maar het is niet leuk. Je ziet het al als iemand binnenloopt, 'och nu moet ik oppassen'. Maar het hoort erbij. Het liefste wil ik mensen blij maken."