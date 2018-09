'Doloris', Tilburgs doolhof en rooftopbar onthullen naam (én een gave trailer)

De voorbereiding om het doolhof naar Tilburg te halen, loopt al jaren. Een soortgelijk doolhof was van 2010 tot 2014 te bezoeken in Berlijn. Daar trok het doolhof - genaamd Peristal Singum - meer dan 40.000 bezoekers.



Een totaal ander doolhof in een nieuwe stad vraagt om een andere naam. ,,We wilden een naam die voor mensen nog geen betekenis heeft", zegt Matthijs Verhagen van Qanvas, het culturele bureau dat het doolhof naar de stad haalt. ,,Zodat we er zelf een lading aan kunnen geven. In Doloris is ook het dolen verwerkt."