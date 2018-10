Duitse vuilnisbakkenverzamelaar krijgt toch zijn Tilburgse kliko: 'Oh mijn god, dit is ongelofelijk'

Van Wessem werd getipt door iemand die dit verhaal had gelezen. ,,We willen die jongen graag helpen."

,,Oh mijn god, dit is ongelofelijk", reageert Smoljanovic op de vroege vrijdagmorgen. ,,Dit is een grapje? Geen grapje? Oh mijn god." De Duitser verlangt al lange tijd naar de blauworanje kliko.

Het is een historisch momentje ook: voor het eerst in de geschiedenis is er iemand tot de tranen geroerd omdat 'ie een Tilburgse duobak krijgt.

Historisch

Volledig scherm De beloning van Alexander. © Alexander Smoljanovic De 19-jarige verzamelt Duitse vuilniscontainers en loofde recent 500 euro uit voor de Tilburgse kliko (die is deels Duits). Bij de gemeente Tilburg, Goirle en het Brabants Afval Team wilden ze er geen aan de verzamelaar verkopen.



Directeur Van Wessem snapt dat wel: ,,De BAT kan dat niet maken: aan inwoners geld vragen als een bak kapot gaat en ondertussen voor 500 euro zo'n bak verkopen. Maar wij kunnen wel zo'n container aan hem geven, we hoeven er geen geld voor."

Liefde

Of Van Wessem - directeur van ESE in Nederland, België, Luxemburg - de liefde voor de Tilburgse kliko begrijpt? ,,Het is een speciale container, de romp komt uit Frankrijk, de deksel uit Duitsland. Heel af en toe kom ik dit soort verzamelaars tegen, maar die verzamelen meestal afvalbakken in miniatuurvorm."

Smoljanovic krijgt een uitnodiging om naar Nuenen te komen. ,,En ik heb nog een aantal andere vuilnisbakken staan die je nergens in de wereld ziet."