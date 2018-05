Een afscheid bij Appelsien: 'Gemeente, heb ook oog voor het dwaalgebied'

Ze vindt dat de kleine ondernemers in het dwaalgebied juist subsidie zouden moeten krijgen. Omdat ze het gebied maken tot wat het is. ,,Bij de gemeente vinden ze het dwaalgebied allemaal zo leuk, pronken ze er mee, maar eigenlijk is er vrij weinig aandacht voor."



Hoe dat zo? Appelsien betaalt allerlei belastingen, maar alle leuke activiteiten worden aan de andere kant van de stad georganiseerd, vindt ze. ,,Er is weinig aandacht voor het centrum en dan vooral het dwaalgebied. Ik vind dat de gemeente de binnenstad uit elkaar trekt. De Piushaven, de Spoorzone, ik ben het er wel mee eens dat die gebieden opgeknapt moeten worden, maar heb ook oog voor wat er al is. Pak de leegstand hier aan."



Ze kent de binnenstad op haar duimpje. Eerder zat ze met een Bloemenstijl Rietveld in de Heuvelpoort. In 1991 werd de zaak voortgezet aan de Nieuwlandstraat, ver voor het dwaalgebied tot bloei kwam. In 2002 stopte ze om aan de kunstacademie te gaan schilderen. Ze werkte in de bediening bij café Langeboom, maar ook een tijdje in de zorg en als styliste. ,,En nu ga ik maar eens de binnenstad uit."



Wat ze gaat doen? Ze weet het nog niet. Het komt vanzelf op haar pad.