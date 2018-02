Een internationaal toeristenbureau in Tilburg? Jazeker. 'Je ziet de stad groeien'

Al zag ze dat zelf - helemaal in het begin - niet zo. Ze studeerde in het buitenland, werkte in Londen en Hongkong. Een paar jaar geleden kreeg ze een baan in Goirle en ging Famke in Tilburg - 'die donkergrijze stad' - wonen. Een cultuurschok. 'Jezus wat doe ik hier', dacht ze. ,,Toen ben ik gaan onderzoeken wat een reiziger, want dat was ik, zoekt in een stad. Wat vind ik hier nou mooi aan?"



Ze begon 'superklein': met het maken van foto's in Tilburg. Spelenderwijs ging ze die verkopen, besloot ze om textiel te gaan bedrukken en telefoonhoesjes te ontwerpen. Van daaruit kreeg het de vorm van een toeristenbureau.



,,Voor de duizend internationale studenten die Tilburg jaarlijks trekt, de zakenmensen, de bezoekers die voor Roadburn komen. Je kunt Tilburg ook op zoveel manieren op de kaart zetten. Dat Van Gogh hier ooit woonde, spreekt mensen aan." Ze lacht. ,,Of dat Tilburg de hoofdstad van de wietteelt is."