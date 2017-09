Eerste rondleiding door nieuwe Hudson's Bay in Tilburg: 'Een explosie van licht'

Woe 20 sept: 'Echt heel gaaf' en 'een explosie van licht'. Twee opmerkingen die tijdens de eerste rondleiding door de nieuwe Hudson's Bay in Tilburg klinken. De deuren van het nieuwe warenhuis gaan morgenochtend open, het innerlijk herinnert in niets meer aan de V&D die er vroeger was gevestigd.

door Bas Vermeer

Wie er sinds het vertrek van de V&D niet meer binnen is geweest, valt het meteen op: het licht en ruimte voeren de boventoon in het vernieuwde pand. Bijna alles is wit, de paden over de afdelingen zijn metersbreed en de koopwaar staat ver uit elkaar.

Afdelingen

De afdeling damesschoenen alleen al telt meer dan 800 vierkante meter. Op de begane grond is die afdeling samen met de tassen en cosmetica - merken als MAC en Urban Decay - te vinden. ,,Een Walhalla voor de dames", aldus 'store manager' Bob Ghielen. ,,Als je in de Heuvelstraat kijkt, zie je vooral dames. Die proberen we zo te verleiden."

In de kelder zit de mannenafdeling. Het plafond en de vloer zijn iets donkerder. ,,Zo lijkt het iets stoerder en heeft iedere afdeling zijn eigen identiteit." Op de eerste verdieping is de dameskleding te vinden. ,,Met speciale pashokken", zegt Ghielen. Net als in de rest van de winkel zijn die groot, bij één hokje kun je de kinderwagen naar binnen rijden. ,,Dat is het voordeel als je een winkel van nul af op kunt bouwen."

Daarboven zit een verdieping met speelgoed, woonaccessoires, dekbedovertrekken en La Place. ,,Ook die gaat morgen gewoon open." De La Place aan het Pieter Vreedeplein blijft voorlopig ook nog bestaan.

Ramen

Aan het verouderde pand werden ramen toegevoegd, 'heel veel ramen', laat Ghielen tijdens de rondleiding zien. Niet alleen op de begane grond, maar op de eerste verdieping. Vanaf daar kan het publiek voortaan op het Pieter Vreedeplein en de Heuvelstraat uitkijken. Daardoor valt er veel licht binnen, terugkijkend lijkt de V&D van weleer er een beetje claustrofobisch door.

Het pand imponeert: het werd tot de grond toe gestript en opnieuw opgebouwd. Alleen de betondekken, waar de nieuwe vloeren liggen, en een paar muren bleven. In totaal is er bijna genoeg winkelruimte om twee voetbalwedstrijden van Willem II te spelen.

(Verhaal gaat onder het filmpje door)

Als eilandjes in een zee van wit zijn er in het hele pand plekken waar het winkelend publiek aan de slag kan. Mensen kunnen hun wenkbrauwen of nagels laten verzorgen, er zijn loungehoekjes en wie wil kan op een bed een 'powernap' doen. Op de damesafdeling is een aparte kamer luxe ingericht als personal shopper-ruimte.

In de kelder is er een 'click & collect'-woonkamer. Daar kunnen mensen hun online bestelling ophalen. ,,Maar je kunt hier ook handsfree winkelen. Je hoeft dan niet met tassen te sjouwen maar je pikt de spullen die je op iedere afdeling koopt aan het eind in één keer op."

Opening

Ghielen moet zich bij tijden nog in de ogen wrijven. Begin juli lagen er in het pand vier betonnen vlaktes waar geklust werd. ,,En opeens is het een winkel, dat dringt nu pas goed door."

Morgen om 11 uur is er een klein ceremonieel moment, dan gaat het pand aan de Heuvelstraat-zijde open. Op zaterdag 30 september is er de spectaculaire opening. Zo werd de Amsterdamse vestiging gisteravond door Doutze Kroes geopend. ,,Wie onze Tilburgse vestiging opent, blijft nog even geheim."