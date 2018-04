Fel debat, eensgezinde oplossing: nieuwe formateur Tilburg gaat met alle partijen om tafel

Stadscamping voor het eerst een heel seizoen open: eerst Moerenburg, dan NOAD-terrein

13 april Vrij 13 apr: Voor het eerst in het vijfjarig bestaan is de Tilburgse Stadscamping het hele seizoen open. Nog niet op het Spoorpark - die locatie is nog volop in ontwikkeling - maar eerst te Moerenburg en dan op het voormalige NOAD-terrein.