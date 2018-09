Films, modeshows, tweedehands kleding: interactieve winkel 013Circles strijkt (even) in Antoon de Jong-pand neer

,,Textiel heeft een slecht imago, het is de tweede meeste vervuilende industrie van de wereld", aldus Bodelier. ,,Wij willen de mooie kanten laten zien. Tilburg is van oudsher een textielstad en dat is nog steeds zo. We zijn zelfs een heel innovatieve textielstad. Bij Circles brengen we alle innovatieve ideeën samen."



013Circles heeft dan ook een missie: laten zien dat ál het textiel hergebruikt kan worden. ,,Per persoon wordt jaarlijks acht kilo textiel weggegooid bij het restafval, terwijl het net zo goed kan worden gerecycled."