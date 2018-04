Frietstad Tilburg was toch niet klaar voor 'patataristas': Potato Time dicht

Een tikkeltje vreemd dat patatarista-gebeuren in een stad waar men friet bestelt (maar allez, het klinkt beter dan frietatarista). Dat er acht airfryers in de zaak stonden - waarin friet van McCain werd gebakken - en er geen snacks besteld konden worden, deed voor het ergste vrezen. Was Tilburg daar wel klaar voor? ,,Respect voor de ondernemers. Leuk idee, maar het werkt niet. Zeker niet in Brabant", recenseerde Erik Luyten.



Hij leek gelijk te krijgen. De zaak verschoot van invulling als een kameleon van kleur. Potato Time werd Potato/Fruity Time met smoothies en los fruit. Daarop volgde Gezond Is Lekker met 'culinaire hamburgers'. Nog geen jaar geleden werd de helft van de zaak ingericht als Computer Boetiek en sinds een week of twee is het hele eetgedeelte verdwenen. Alleen de Computer Boetiek is nog over.