Gastopinie: 'Een hondenvrij Spoorpark loopt uit de pas'

Op 2 augustus verkondigde de Stichting Spoorpark Tilburg op ferme wijze in het Brabants Dagblad aan dat het nieuwe park het eerste park gaat worden dat 'hondenvrij' is. Honden worden niet toegelaten, ook niet als ze aangelijnd zijn. Zoals te verwachten zijn er mensen die dit besluit toejuichen, maar het levert evenzeer gegrom op.



De vraag is of de Stichting een dergelijk besluit zo maar kan nemen. In de eerste plaats wijkt het af van wat niet alleen in Tilburg, maar ook in Nederland en in het buitenland gangbaar is. Neem het bekende Amsterdamse Vondelpark. Daar mogen honden gewoon loslopen. Ze zijn alleen niet welkom op de speelplaatsen en natuurweides. En dat is vanzelfsprekend.



Het beroemde Central Park in New York heeft een uitgebreide handleiding voor hondenbezitters. Honden mogen er in de vroege én late uurtjes loslopen, moeten in delen van het park aangelijnd zijn en worden net als in Amsterdam op speel-, sport- en dierenvelden niet toegelaten. Uiteraard moeten uitwerpselen worden opgeruimd, evenals haren na het borstelen. Daar wordt streng op toegezien.