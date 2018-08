Gebroken pols en kaak: Seth (7) viel van schans bij bioscoop, nu voert hij actie

De contouren van de flinke plas bloed zijn nog zichtbaar onder de schuine ingang van de fietsenstalling voor de Euroscoop in Tilburg. Seth zelf staat er samen met pa Kevin Kentie en broer Dante (9) bedremmeld naar te kijken. Hij brak zijn kaak, zijn pols, zit onder de wonden én mag toch van geluk spreken. Kentie: ,,Hij had dood kunnen zijn of zwaar hersenletsel kunnen hebben."

Nachtmerrie

Zo zag het er zondag wel uit. Seth lag onder de schuine verhoging in een plas bloed. De jongen - type skater, altijd onder de blauwe plekken en schrammen - was met de ogen dicht achteruit het ding opgelopen ('niet slim, nee'). Tot hij viel. Twee ambulances kwamen ter plaatse, de traumahelikopter kwam er ook al aan. Omdat het leek of Seth uit zijn oren bloedde.



Hoe het zo ver kwam: met het gezin naar de film, eten bij restaurant De Beren. Terwijl pa en ma afrekenen schieten de jongens alvast naar buiten. Seth klimt op de schans, loopt achteruit en valt. Zo'n onbewaakt nachtmerrieachtig ogenblik waar iedere ouder voor vreest.



,,Seth ziet zelf het risico niet, als skater is hij wel gewend aan hoogtes", zegt pa. De jongen was er tijdens andere biosbezoekjes al eens opgeklommen. Seth: ,,Mama zei iedere keer dat ik eraf moest."

Volledig scherm Pa en zoons bij de schans. © Bas Vermeer

Oproep

Beurs, maar ook iets wijzer wil Seth dat de plek veiliger wordt. Voor andere kinderen (hij klimt er zelf niet meer op). Die oproep doet de 7-jarige in een filmpje. Seth en zijn vader verwijten de gemeente niet dát het gebeurd is, maar ze hopen wel dat het in de toekomst kan worden voorkomen.

Maar ja, moet het stadsbestuur alles veiliger maken waar kinderen op kunnen klimmen? De gemeente heeft dat bij de schans lang geleden wel geprobeerd, met struiken en een hekje, al kun je er heel gemakkelijk langs.

,,Als een kind van 1,25 meter er zo op kan klimmen, moet er iets aan gedaan worden", zegt Kentie. ,,Dit staat voor een bioscoop, op een groot plein waar veel kinderen rondrennen. Er is ook nog een woonwijk in aanbouw ernaast. De vrouw van de ambulance zei dat dit al de derde gewonde is."

Dagelijks

Bij De Beren en Euroscoop vertellen ze dat er bijna iedere dag wel kinderen op spelen. Dat is al jaren zo. ,,Ik stuur er wel eens kinderen af, maar dan ga je post halen en zitten ze er even later weer op", zegt Joep van Beek van de Euroscoop. ,,Onbegonnen werk." Samen met Silvia Paulissen zit hij buiten iets te drinken.

Ze vinden dat de gemeente niet álles moet beveiligen. Hij: ,,Maar dit ding nodigt wel uit om er op te spelen." Zij: ,,Als zoiets gebeurt, moet je eigenlijk wel ingrijpen." Hij: ,,Plat het af, dan is het niet meer zo hoog." Zij lacht. ,,Maak er een halfpipe van."

En Seth? Die zoekt voorlopig geen hoogtes op. Na de zomer heeft 'ie wel een sterk verhaal voor het kringgesprek. Maar er echt om lachen, lukt nog niet.